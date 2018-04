Stiri pe aceeasi tema

- Consideram revoltatoare declarațiile ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, facute in cursul zilei de joi, la Antena 3, cu privire la reducerea dependenței economice a Romaniei fața de piața unica europeana. In condițiile primei reuniuni a Comisiei Naționale pentru trecerea la zona euro,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca Romania nu se afla in situatia de a fi afectata de o criza economica. In acelasi timp, Teodorovici spune ca Romania trebuie sa atraga investitori si sa isi reduca dependenta de Uniunea Europeana. Teodorovici nu crede ca va urma o criza financiara,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Romania nu se afla in situatia de a trece printr-o criza economica, iar tara noastra este dependenta in proportie de 80% de celelalte state din Uniunea Europeana. „In 2009 criza am creat-o noi ca tara. Nu cred ca Romania se afla…

- Teodorovici, despre site-ul ANAF:” In doua saptamani Ministerul de Finante va anunța o decizie pe toata partea de IT in zona de fisc”, a spus ministrul, joi, la Dambovița, unde participa, in cadrul vizitei de lucru a premierului Viorica Dancila, la discuții au autoritațile din județ și cu investitorii…

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Mai mult, Eugen Teodorovici vrea sa reduca birocratia pentru ca relatia cu statul sa fie mai usoara si pentru mediul de afaceri si pentru ceilalti contribuabili. "Va fi OUG prin care vom prelungi termenul de depunere al formularului 600. Atata timp cat se prelungeste nu mai e nevoie sa fie…