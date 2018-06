Stiri pe aceeasi tema

- Primul draft al motiunii de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, intitulat "Opriti Guvernul marioneta!" si obtinut de MEDIAFAX, acuza Puterea de ca a transformat in unelte politice Justitia si institutiile statului, iar PSD are o agenda de grup infractional organizat.

- Primul draft al moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, intitulat "Opriți Guvernul marioneta!" și obținut de MEDIAFAX, acuza Puterea de ca a transformat in unelte politice Justiția și instituțiile statului, iar PSD are o agenda de grup infracțional organizat.Textul moțiunii de cenzura…