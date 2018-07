Mascatii au descins la Buzescu

Mascatii au descins la Buzescu in Eveniment / on 13/07/2018 at 19:54 / Mascaţii au descins, cu putin timp in urma, in comuna Buzescu, pentru efectuarea unor perchezitii la domiciliile mai multor localnici. Actiunea este coordonata de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Romane, potrivit reprezentantilor… [citeste mai departe]