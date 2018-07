Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii discuta luni, in Biroul Executiv, despre transmiterea unei scrisori catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului prin care sa solicite amanarea adoptarii Codurilor penale, informeaza agerpres.ro. In sedinta BEx liberalii mai discuta, intre altele, despre pozitia privind modificarile…

- PNL, USR si PMP incearca azi sa rastoarne Guvernul Dancila, condus din umbra de liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Insa sansele Opozitiei sunt infime, in conditiile in care majoritatea PSD-ALDE, ajutata de UDMR si de minoritatile…

- Liberalii apeleaza din nou la tertipuri politice și demagogice pentru a atrage capital electoral. Subiectul Pilonului II de pensii este unul de care se agața PNL-iștii in incercarea penibila de a pacali votanții, fara sa țina cont, nici de aceasta data, ca romanii nu mai pot fi pacaliți…

- Deputatul Varujan Vosganian, purtator de cuvant al ALDE, a declarat marti ca oricine spune ca pilonul II de pensii trebuie sa se reintoarca la pilonul I si sa se suspende ignora interesele pe termen lung ale romanilor, el adaugand ca acesti bani nu pot fi preluati la pilonul I sub nicio forma.…

- Solicitarile președintelui privind demisia premierului Dancila reprezinta ”o acțiune de sabotaj și de subminare a Guvernului și a majoritații parlamentare”, a declarat luni, liderul PSD, Liviu Dragnea.

- Liberalii cer demisia din functie a premierului Viorica Dancila, a declarat, vineri, presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului este o decizie care trebuie bine cumpanita, dar nu se va rata ocazia sa se depuna in actuala sesiune parlamentara.…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat vineri, in contextul cererii presedintelui de a-si prezenta demisia Viorica Dancila, ca aceasta a fost instalata la Guvern cu complicitatea dintre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea. „Viorica Dancila nu avea ce sa caute acolo, pe functia pe care o ocupa.…

