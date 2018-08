Liberalii sustin ca declaratiile prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, in Comisia de aparare din Senat sunt foarte grave, punctand ca Jandarmeria trebuie sa raspunda la ordinul cui a actionat la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. "Convocata astazi de catre Partidul National Liberal la Comisia de aparare din Senat, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a facut o declaratie cutremuratoare despre interventia fortelor de ordine in Piata Victoriei in data de 10 august. Prefectul Capitalei a afirmat ca a semnat ordinul de evacuare a manifestantilor din Piata Victoriei dupa ora 24,00, adica…