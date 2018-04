Stiri pe aceeasi tema

- PNL il acuza pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, intr-un comunicat de presa, ca are o abordare „anti-europeana”, considerand „revoltatoare” declarațiile acestuia cu privire privire la reducerea dependenței economice a Romaniei fața de piața unica europeana.

- Partidul Național Liberal critica in termeni duri afirmațiile facute de ministrul de Finanțe. Liberalii spun ca prin declarațiile potrivit carora Romania ar trebui sa iși reduca dependența fața de Uniunea Europeana, PSD nu face altceva decat sa puna eșecul propriei guvernari pe spatele legaturilor economice…

- Liberalii se arata revoltați, dupa declarațiile ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, cel care spunea sa Romania trebuie iși reduca dependența de Uniunea Europeana. Liberalii ii atrag atenția lui Teodorovici sa nu se joace cu focul și sa nu faca din Romania un inamic al UE.”Consideram…

- "Consideram revoltatoare declaratiile ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, cu privire la reducerea dependentei economice a Romaniei fata de piata unica europeana", a transmis PNL printr-un comunicat de presa. Liberalii sustin ca Teodorovici, in prima intalnire a Comisiei Nationale…

- Teodorovici, despre site-ul ANAF:” In doua saptamani Ministerul de Finante va anunța o decizie pe toata partea de IT in zona de fisc”, a spus ministrul, joi, la Dambovița, unde participa, in cadrul vizitei de lucru a premierului Viorica Dancila, la discuții au autoritațile din județ și cu investitorii…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Noul guvern Viorica Dancila propune un al ministru de Finante. Contestatul Ionut Misa a fost dat la o parte si in locul acestuia a venit Eugen Teodorovici, un mare constestatar al acestuia. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a anuntat o revolutie in Finante. Celebrul…