Stiri pe aceeasi tema

- Prime Minister Nicolae Ciuca, the national chairman of the National Liberal Party (PNL), says the decision by the whole party is for former PNL national leader Florin Citu to stay in office as chairman of the Senate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Remus Borza, la baza avocat specializat in insolvența, a devenit consilierul onorific al premierului Nicolae Ciuca. Deși a trecut dintr-o barca politica in alta și a fost condamnat intr-un dosar al DNA, in ultimii ani Borza i-a consiliat pe toți predecesorii lui Ciuca la Palatul Victoria: Viorica Dancila,…

- Marcel Ciolacu, the president of the Parliament’s Chamber of Deputies and Florin Cițu, the president of the Senate, will travel to Kyiv, they announced. The visit follows an invitation from Ruslan Stefanchuk, the chairman of the Verkhovna Rada, the unicameral parliament of Ukraine. Both presidents of…

- Romanian Prime Minister Nicolae Ciuca was elected as chairman of the National Liberal Party (PNL) during the Party’s Congress, which took place in Parliament, on Sunday. Ciuca was the sole candidate for the position of PNL chairman. The motion that Nicolae Ciuca ran with, received 1,060 votes in favor…

- Zeci de lideri PNL pregatesc demiterea lui Florin Citu de la președinția partidului, pe fondul nemultumirilor legate de relatia acestuia cu cei de la PSD, care tensioneaza atmosfera in coalitie, dar si de faptul ca liderul liberal nu comunica cu liderii judeteni si cu primarii partidului, susțin surse…

- Președintele PNL Florin Cițu a revenit, marți, cu precizari privind evaluarea miniștrilor in Coaliție, precizand ca nu a vorbit nicio secunda despre remanieri, ci doar despre o evaluare a activitații acestora. Raspunzand intrebarilor jurnaliștilor despre avansul pe care premierul Nicolae Ciuca il are…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat, miercuri, ca a depus la Parlament mai multe amendamente la un proiect de lege, prin care vrea sa interzica tuturor firmelor din Rusia sa participe la achzițiile publice de orice fel din Romania. ”Am spus ca trebuie sa ne asiguram ca sancțiunile…

- Ședința coaliției de guvernare de marți se ține la sediul Guvernului și avea, ca principala tema de discuție, propunerea de masuri pentru criza energetica, soluțiile urmand a fi prezentate de ministrul Energiei, Virgil Popescu. Numai ca ministrul Popescu este plecat din țara la un summit pe energie,…