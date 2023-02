PNL cere renunțarea la supraimpozitarea contractelor part-time Cresc tensiunile in coaliție, dupa ce PNL a cerut renunțarea la supraimpozitarea contractelor part-time. Totodata, liberalii trag PSD la raspundere pentru „dispariția neta a zeci de mii de contracte de munca”. „Partidul Național Liberal este partidul care intotdeauna a susținut reducerea taxarii muncii, astfel incat romanii sa primeasca mai mulți bani. PNL susține ferm renunțarea la supraimpozitarea contractelor part-time, scaderea CAS (propunere inițiata deja de PNL in Parlament) și orice tip de masuri care cresc veniturile, atat celor angajați la stat, cat și la privat, fara a afecta mediul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

