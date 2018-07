Stiri pe aceeasi tema

- PNL va transmite Curtii Constitutionale solicitarea in scris privind suspendarea dezbaterii sesizarilor pe Codurile penale si pe legile Justitiei pana la emiterea unui punct de vedere de catre Comisia de la Venetia, a declarat vineri presedintele PNL, Ludovic Orban. "In cursul zilei de astazi voi transmite…

- PNL a depus marti o scrisoare catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, prin care solicita suspendarea dezbaterilor la Codul penal pana la pronuntarea Comisiei de la Venetia.

- Comisia de Monitorizare a APCE a decis sesizarea Comisiei de la Venetia, dupa ce a aprobat o solicitare a PNL in acest sens pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarile legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE, a anuntat joi liderul liberalilor Ludovic Orban. "Partidul…

- USR va trimite direct Comisiei de la Venetia punctele de vedere referitoare la legile Justitiei, a declarat, marti, deputatul USR Stelian Ion, dupa intalnirea comisiei speciale cu expertii internationali. "De la aceasta intalnire cu Comisia de la Venetia pot spune o parere personala, aceea ca in niciun…

- "Am o mare satisfactie, impreuna cu colegii mei, ca am reusit concretizarea acestui demers, ca urmare a unei intiative pe care PNL a avut-o, initiativa care, din pacate, desi trebuia sa apartina majoritatii parlamentare, Parlamentului, ministrului Justitiei, ne-a fost refuzata in mod constant. De…

- Tudorel Toader il acuza pe Iohannis ca da indicații judecatorilor CCR: ”Nu cred ca e necesara aceasta indrumare”, a spus ministrul Justiției, miercuri, la Parlament, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala pachetul legilor Justitiei, dar si sa ceara…

- Legile de modificare a Codurilor penale vor fi raportate la standardele continute in avizul Comisiei de la Venetia, a dat asigurari, miercuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Toti ne raportam, pana la urma, la avizul Comisiei de la Venetia. In fapt, la standardele pe care le consacra Comisia de…

- Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a aprobat solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarile legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE, potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES. "Dupa refuzul…