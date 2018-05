Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Pavel Popescu cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan, ca urmare a tentativelor de jaf de la Sinesti, unde mai multi soferi au reclamat ca li s-au taiat cauciucurile si au fost atacati de mai multe persoane intr-o parcare. Popescu spune ca ministrul de Interne trebuie sa isi dea…

- Șeful Poliției Romane, Catalin Ionița, este chemat la sediul Ministerului de Interne pentru a da explicații cu privire la episodul de marți din localitatea Sinești, anunța Antena3.Un barbat din Buzau, Mihai Razvan Moraru, conducea pe E85 de la Buzau la București, pe 1 mai, cand a oprit intr-o…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, crede ca atunci cand a cerut demisia prim-ministrului Viorica Dancila, președintele Klaus Iohannis nu s-a uitat cu atenție in Constituție. Carmen Dan susține ca Viorica Dancila nu trebuie sa iși dea demisia pentru ca in comunicarea cu Președinția, nu guvernul ar fi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca președintele Klaus Iohannis “a avut o suparare” vineri și ca acesta este motivul pentru care i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila . “Domnul președinte a avut o suparare și toata lumea a constatat lucrul acesta. Ceea ce vreau sa va asigur este ca…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu iese la atac si vine cu critici dure la adresa Guvernului. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE, liberalul sustine ca Executivul discrimineaza si lasa fara venituri mai multe ONG-uri, dupa decizia de a creste cota de impozit pe care romanii o pot dona pentru sustinerea…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care le-ar primi pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan,…

- Scandalul din jurul procesului familiei Cosma continua. Deputatul PSD Andreea Cosma a cerut ajutorul ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa ce ar fi primit mesaje de amenințare prin intermediul telefonului mobil.

- Carmen Dan continua razboiul cu fostul premier, Mihai Tudose. Acesta a fost debarcat de la Palatul Victoria dupa ce o umilise pe aceasta si ii ceruse demisia in public. CEXN-ul PSD l-a determinat atunci pe Tudose sa isi dea demisia, iar Carmen Dan a ramas la Ministerul de Interne.Scandalul…