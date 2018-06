Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii liberali au cerut marti sanctionarea social-democratului Florin Iordache pentru felul in care a condus sedinta in care s-a decis ca grupul USR nu mai poate sa aduca invitati in Parlament, a...

- Legea 78/2000 privind pentru prevenirea, descoperirea și sanctionarea faptelor de corupție ar putea fi abrogata, daca intenția exprimata marți de deputații Marton Arpad (UDMR) și Eugen Nicolicea (PSD) in cadrul comisiei juridice va fi pusa in aplicare. "Haideți sa o abrogam și am rezolvat problema",…

- Camera Deputatilor este asteptata, miercuri, sa dea un vot final pe propunerea legislativa de modificare a legii Cash Back, lege care obliga in prezent comerciantii cu amanuntul care au o cifra de afaceri anuala de peste 10.000 euro sa accepte si platile cu cardul, alaturi de numerar. Doar ca deputatii…

- Decizia a fost luata cu 177 voturi favorabile, 74 impotriva si o abtinere. La dezbateri, deputatii USR au cerut retrimiterea la Comisia juridica a reexaminarii Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, insa solicitarea a fost respinsa. "Se…

- Statutul magistratilor, ca in rugby. Este comparatia facuta de presedintele comisiei speciale care se ocupa de legile justitiei, Florin Iordache. Liderul PSD spune ca “cine are mingea, o protejeaza” si asa procedeaza si social-democratii cu legea 303/2004. Ca atare, Opozitia va face “un blocaj”, a anuntat…

- Legea a fost adoptata cu 181 de voturi ”pentru”, 74 de voturi ”impotriva” si 5 abtineri. Proiectul merge din nou la comisia speciala pentru legile justitiei, care va da din nou raport necesar votului din camera decizionala, care este Senatul. Dupa adoptarea in Senat, este posibil ca opozitia sa atace…

- Deputatii au respins cu 165 de voturi ''pentru'', 89 - ''impotriva'' si 5 abtineri cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis la aceasta ordonanta.Pana la emiterea ordonantei, presedintele ANCOM era numit de presedintele Romaniei, la propunerea premierului.Reprezentantii…

- Presedintele Consiliului Concurentei va trebui sa fi indeplinit functii de conducere cu largi responsabilitati pentru o perioada de cel putin 15 ani, au decis, joi, deputatii Comisiei juridice si Comisiei de industrii intr-o sedinta comuna. Amendamentul PSD, votat joi de deputati la proiectul de lege…