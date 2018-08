Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Vasile Moldovan a convocat ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Maramureș pentru aprobarea planului de masuri cu privire la prevenirea apariției și extinderii pestei porcine africane in județul nostru. ”Avand in vedere situația epidemiologica din județele (Satu Mare, Salaj) și statele…

- Reprezentantii asociatiilor de vanatoare si gestionarii fondurilor de vanatoare din Harghita au intensificat patrularile in paduri, iar pe drumurile nationale si judetene au fost instituite filtre, pentru prevenirea pestei porcine africane. Potrivit directorului Directiei Sanitar-Veterinare…

- Activitatea targurilor de animale din judetul Hunedoara a fost suspendata pe o perioada nedeterminata, potrivit unei decizii adoptate de membrii Centrului local de combatere a bolilor, transmite Agerpres. In județ nu au fost confirmate cazuri de pesta porcina.

- Activitatea targurilor de animale din judetul Hunedoara a fost suspendata pe o perioada nedeterminata, pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane, potrivit unei decizii adoptate joi de membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), reuniti in cadrul unei sedinte convocate de subprefectul…

- In conformitate cu dispoziția Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența nr.553/2018, prefectul Vasile Moldovan a dispus aplicarea de masuri specifice, pe raza județului nostru, pentru prevenirea raspandirii virusului pestei porcine africane. ”Am transmis primarilor, in…

- • In conditiile in care Buzaul este un judet aflat in vecinatatea unor focare de pesta porcina confirmate, autoritatile judetene au declansat o campanie de informare pentru prevenirea aparitiei si raspandirii virusului acestei boli. Institutia prefectului a transmis, pentru informarea buoienilor, intr-un…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova s-a reunit astazi, in ședința extraordinara, pentru a adopta Planul de masuri privind supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane pe teritoriul județului Prahova.

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat in fermele aparținand unei exploatații comerciale de creștere a porcilor din județul Tulcea, carcasele suinelor urmand sa fie distruse sub supraveghere oficiala, anunța luni Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara - ANSVSA - intr-un comunicat, scrie…