PNL, câştigător în Ilfov ⬤ AUR a luat peste 5% dintre voturi in aproape toate localitațile din județ, in timp ce PMP nu a convins la nivel județean La nivelul județului Ilfov, prezența la vot, pentru ziua alegerilor parlamentare, 6.12.2020, in cele 266 de secții, a fost de 35%. Din numarul total de votanți inscriși pe lista permanenta, de 372.480 de persoane, s-au prezentat la urne 130.366 (inclusiv cei care au solicitat urna mobila). Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 528 Cea mai buna prezența la vot s-a inregistrat in Ștefaneștii de Jos, respectiv 58,28%, iar localitațile Dragomirești Vale, Nuci și… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

