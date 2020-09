Stiri pe aceeasi tema

- Breaking News, Politic Declarație de presa Eugen Pirvulescu 25/09/2020 11:16 Dragi teleormaneni, mai avem doar o zi de campanie electorala, iar la momentul acesta, potrivit sondajelor, ne situam in fața PSD-ului cu circa 5 procente, in ceea ce privește intențiile de vot ale teleormanenilor. Drept…

- Partidul Ecologist Roman – filiala Timiș și-a desemnat candidații pentru funcțiile de consilieri județeni și consilieri locali, insa nu are candidat propriu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Astfel, in perspectiva alegerilor din 27 septembrie, PER Timiș iși indeamna membrii și simpatizanții…

- Un primar și noua consilieri locali care candideaza la alegerile din 27 septembrie pentru alte partide decat cele din partea carora au fost aleși in urma cu patru ani și-au incheiat mandatele inainte de termen. Este vorba de primarul din Vadu Moldovei, Maricel Iacob, fost PSD care acum candideaza pentru…

- Marius Craina, candidatul Pro Romania pentru funcția de primar al Timișoarei, și-a prezentat, astazi, echipa de consilieri. Printre cei aflați pe primele poziții se numara Roxana Iliescu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, și Adam Craciunescu, fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii.…

- Duminica, la Biroul Electoral Județean Bistrița-Nasaud au fost depuse dosarele candidaților Alianței pentru Bistrița-Nasaud pentru președinția Consiliului Județean și pentru funcțiile de consilieri județeni. Candidatul Alianței la șefia administrației județene este Emil Radu Moldovan. ”Alianța pentru…

- Finalul acestei saptamani a marcat și revenirea oficiala a lui Titu Bojin in lupta electorala. Alaturi de ALDE, acesta va incerca sa recaștige președinția Consiliului Județean Timiș, instituție pe care a mai condus-o timp de patru ani, intre 2012 și 2016.

- In data de 6 august, partidul PRO Romania si-a desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Arges, in persoana omului de afaceri Dumitru Grecu. Dumitru Grecu este vicepresedinte al Federatiei Patronatelor din Turism din Romania si unul dintre cei mai importanti investitori…