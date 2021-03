Stiri pe aceeasi tema

- „Rezultatele foarte bune insumate la toate rundele de alegeri din 2019 și 2020, performanța la guvernare in funcția de prim-ministru, precum și modalitatea in care a condus PNL, apreciata de marea majoritate a reprezentanților din administrația locala, constituie argumentele pentru care Biroul Permanent…

- „Rezultatele foarte bune insumate la toate rundele de alegeri din 2019 și 2020, performanța la guvernare in funcția de prim-ministru, precum și modalitatea in care a condus PNL, apreciata de marea majoritate a reprezentanților din administrația locala, constituie argumentele pentru care Biroul Permanent…

- Biroul Politic Judetean al filialei PNL Caras-Severin a adoptat vineri decizia de sustinere la urmatorul Congres a candidaturii presedintelui PNL, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta functie.

- Biroul Politic Județean al filialei PNL Caraș-Severin a adoptat astazi decizia de susținere la urmatorul Congres a candidaturii președintelui PNL, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta funcție. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea a 300.000 de bugetari…

- CARAS-SEVERIN – Intrunit in ședința ordinara, Biroul Politic Județean al filialei Partidului Național Liberal Caraș-Severin a adoptat vineri, 12 martie 2021, decizia de susținere la urmatorul Congres a candidaturii președintelui PNL, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta funcție! Intr-un comunicat,…

- Organizatia PNL Maramures îl va sustine pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului, a informat sâmbata, într-un comunicat de presa, filiala judeteana.Conform aceleiasi surse, Biroul Politic Judetean al Partidului National Liberal Maramures a votat, în…

- Organizatia PNL Maramures il va sustine pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului, a informat, sambata, intr-un comunicat de presa filiala judeteana. Conform aceleiasi surse, Biroul Politic Judetean al Partidului National Liberal Maramures a votat, in sedinta de vineri, 5 martie,…

- Biroul Politic Judetean al PNL Bistrita-Nasaud, intrunit in aceasta seara, a adoptat, prin vot, urmatoarea rezolutie: "Recunoastem rezultatul alegerilor de la Congresul PNL din iunie 2017, iar asemenea rezultate nu pot fi schimbate decat tot in urma unui congres. In consecinta, il sustinem pe presedintele…