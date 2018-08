PNL, candidați pentru Primăria Constanța. Speculațiile, spulberate Pentru a pune capat speculațiilor vehiculate in ultima perioada, conducerea Organizației municipale PNL Constanța informeaza ca persoanele care vor candida la viitoarele scrutine electorale se vor decide in interiorul partidului in urma consultarii cu intreaga organizație, pe baza analizelor sociologice concludente, cu analize de impact. De asemenea, candidații Partidului Național Liberal trebuie sa impartașeasca viziunea PNL privind dezvoltarea municipiului Constanța, precizeaza biroul de presa al PNL Constanța. „Din punctul meu de vedere, la viitoarele alegeri, Partidul Național Liberal… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

