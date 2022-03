„Este singura modalitate corecta si nediscriminatorie de crestere a veniturilor romanilor, atat a celor care lucreaza la stat, cat si a celor din mediul privat. Masura de reducere a contributiilor cu 5% ar avea impact pozitiv si asupra unei parti dintre pensionari care, incepand din acest an, trebuie sa achite contributia la sanatate. Mai mult, ministrul PSD de Finante se opune cresterii veniturilor romanilor, in conditiile in care preturile la alimente, medicamente, combustibili, dar si dobanzile cresc”, mai spune sursa citata. Liberalii mai sustin ca este discriminatoriu ca PSD se opune cresterii…