- Liderul PNL București Cristian Bușoi ii da replica primarului general al Capitalei, Gabriela Firea: „este absolut ridicol sa dai vina pe PNL ca nu te lasa sa repari gropile din Bucuresti dupa doi ani ca primar general”.„Aș vrea sa ii fie clar doamnei primar urmatoarele lucruri : 1.…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a raspuns marti acuzatiilor conform carora liberalii s-ar opune initiativelor primarului Capitalei, Gabriela Firea, aratand ca proiectele edilului general nu se vad, deoarece ele nu exista, si nu pentru ca le-ar boicota PNL. "Doamna primar se…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- PNL București cere demiterea șefului de la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement. Liberalii spun ca directorul nu are competențele necesare pentru a conduce ALPAB. In plus, directorul este suspectat de delapidare. PNL București solicita demiterea șefului de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement…

- Recent, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, in Piața Constituției, despre modul in care se desfașoara operațiunea de deszapezire. Edilul-șef a punctat ca s-au luat masurile necesare inca de la primele avertismente ale meteorologilor.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, joi, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S Hans Klemm. Potrivit edilului, cei doi au discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala.