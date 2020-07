Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL București, Violeta Alexandru, spune ca Gabriela Firea a cauzat „o vatamare a drepturilor și intereselor legitime" ale PNL pentru ca, dupa demisia lui Ciprian Ciucu, care și-a depus, in decembrie trecut, mandatul de consilier general, Gabriela Firea a refuzat timp de mai multe luni…

- Polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice efectueaza cercetari in 269 de dosare penale pentru fapte in legatura cu modul de atribuire și derulare a contractelor de investiții publice in infrastructura locala. Prejudiciul estimat, pana in prezent, depașește 104.000.000 de lei.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat, miercuri, "masuri de urgenta" din partea Guvernului pentru redeschiderea Spitalului Colentina pentru pacientii cronici. "Astazi se implineste o saptamana de la declaratia ministrului Sanatatii care a afirmat la televizor (...) ca se redeschide…

- Primarul General al Municipiului București, Gabriela Firea, propune o rectificare a bugetului Capitalei in care sunt alocați peste 2,5 milioane de euro pentru 45 de parohii din Capitala, transmite Buletin de București . Realocarea financiara are loc inainte cu doua luni de alegerile locale și presupune…

- USR Sector 5 a formulat un denunt penal la DNA impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, joi, incepand cu ora 11.00, ședinta ordinara a Consiliului General al Municipiului București, pe ordinea de zi figurand peste 60 de proiecte.Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament: cum se va aplica…

- Pana la sfarsitul acestui an, Primaria Sectorului 1 va demara construirea unei gradinite si a unei scoli publice pentru copiii din zona de Nord a Capitalei. In sedinta de astazi, 28.05.2020, Consiliul Local al Sectorului 1 va solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti primirea in administrare…

- Un scandal a avut loc luni la sedinta CGBM in care s-a votat testarea a 11.000 de voluntari din Capitala. Un consilier PNL a spus ca proiectul seama a mita electorala. Scandalul s-a produs in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti in care a fost aprobat proiectul prin care Primaria…