Lucrarile Conferintei filialei PNL Bucuresti intitulata "Doi ani de vorbe si promisiuni. Doi ani pierduti pentru Bucuresti. PNL in opozitie totala la administratia PSD-Firea" au inceput, duminica, la Palatul Parlamentului, in prezenta a aproximativ 1.000 de membri. Potrivit PNL, in cadrul evenimentului va fi prezentat un raport al activitatii PNL Bucuresti, la un an de la preluarea mandatului de catre actuala echipa de conducere, va fi facut public "bilantul negativ" pentru bucuresteni al actualei administratii PSD la doi ani de la alegeri si un program-alternativa de masuri urgente pentru guvernarea…