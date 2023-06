PNL dorește ca Mircea Abrudean sa fie numit in postul de secretar general al Guvernului insa aceasta numire este respinsa de PSD. PSD invoca faptul ca secretarul general al Executivului, care este, neoficial, mana dreapta a premierului, trebuie ales chiar de premier, adica de Marcel Ciolacu. Pe de alta parte insa, una dintre ințelegerile avute in Coaliția de guvernare fusese aceea ca premierul și secretarul general al Guvernului sa faca parte din partide diferite. Urmarește Romania Libera pe Twitter , Facebook și Google News ! The post PNL are propriul candidat la postul de secretar general…