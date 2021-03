Deputatul PNL, Mugur Cozmanciuc, ii cere printr-o interpelare ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, sa se gandeasca daca nu cumva are in vedere eliminarea scutirii de impozit pe venit pentru persoanele care lucreaza in IT. Intrebarile deputatului vin in contextul deficitului bugetar și a crizei sanitare.

„Conform informațiilor aparute in spațiul public, peste 67.000 de salariați din domeniul activitații de creare programe pentru calculator au beneficial in luna ianuarie 2021 de scutirea de impozit pe venit. In același timp, impactul scutirii de la plata impozitului pe venit a fost…