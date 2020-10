Stiri pe aceeasi tema

- PMP nu va face o alianța cu PNL doar acolo unde le convine liberalilor ci la nivelul tuturor consiliilor județene și a primariilor, altfel va declina oferta de colaborare. Fostul președinte Traian Basescu ii avertizeaza pe liberali ca partidul din care face parte, PMP, nu va accepta decat "o alianța…

- Ludovic Orban anunta ca luni conducerea PNL va aproba protocolul de alianta cu PMP pentru consiliile judetene si locale. O alianta intre cele doua partide ar putea exista si in Bucuresti, desi USR s-a opus sistematic unei asemenea solutii.„Chiar daca a avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem…

- "Chiar daca a avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari. Noi maine aprobam in Biroul Politic National un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale. PMP este aliat cu noi la guvernare, chiar daca a existat o candidatura separata, care ne-a dat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, va fi una dintre principalele voci ale PSD și, practic, confirma faptul ca Firea va deschide lista PSD la Capitala, la alegerile parlamentare.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac:…

- În sediul PSD din Kiseleff tensiunea este mare. Surse din interiorul PSD au declarat pentru HotNews.ro ca toate datele interne arata ca PSD a fost avantajat de prezența mica la vot dar nu suficient. Deocamdata nu se știe daca Gabriela Firea va veni în seara asta la sediul PSD.Pe…

- Liderul PNL Ludovic Orban incearca sa securizeze candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. Premierul negociaza un acord cu Eugen Tomac, astfel incat PMP sa arunce alt candidat in competitia pentru Bucuresti, nu pe Traian Basescu, sustin sursele citate. Potrivit calculelor PNL, fostul presedinte…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Gabriela Firea anunța ca iși retrage candidatura la Primaria Capitalei daca un alt candidat de centru-stanga sta mai bine in sondaje, Robert Negoița nu mai candideaza la alegeri din partea PSD, iar Victor Ponta, liderul PRO Romania, vrea candidat propriu și se dezice de candidatul social-democraților.…