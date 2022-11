Stiri pe aceeasi tema

- Crește punctul de pensie cu 12,5%. Totodata, s-a decis acordarea celei de-a 13-a indemnizații pentru persoanele cu handicap Coalitia a decis majorarea punctului de pensie cu 12,5%, conform unor surse politice. „PNL a reușit acoperirea inflației pana la 15,8% și creșterea punctului de pensie cu 12,5%”,…

- Liderii coaliției de guvernare PSD – PNL – UDMR s-au intalnit luni, 21 noiembrie, intr-o ședința in care s-a discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite pentru persoanele vulnerabile, bugetul de stat 2023 și facturile la energie. Coaliția a decis creșterea punctului de pensie cu 12,5 la suta,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a declarat miercuri, la sediul central PNL, dupa o reuniune a conducerii centrale, ca se va aproba de catre Guvern un program cu finanțare din fondurile de coeziune și care vizeaza alocarea unui ajutor in valoare de 700 de lei pentru plata facturilor la energie/gaze/caldura…

- Președintele bielorus Alexander Lukașenko a declarat ca Belarus și Rusia vor desfașura o forța militara comuna ca raspuns la ceea ce el a numit o agravare a tensiunilor la granițele vestice ale țarii, a informat luni agenția de știri de stat Belta, citata de The Guardian și Reuters.

- Persoanele care sufera de cancer sau cele care au suferit transplant de organe vor putea primi certificat de persoana cu handicap inca de la diagnosticare, a anuntat, joi, ministrul Muncii, Marius Budai.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta joi ca a publicat in transparenta decizionala, proiectul de modificare a Ordinulului comun de ministru, prin care persoanele care sufera de cancer sa poata primi certificat de persoana cu handicap inca de la diagnosticare. De asemenea, prin acelasi proiect se…

- Intr-un oras din Kazahstan, primarul local a fost pus sa verifice drumurile si rampele pentru persoane cu dizabilitati intr-un scaun cu rotile. Intr-o situatie a ajuns cu picioarele in sus, in alta era sa cada cu fata in strada:)

- Persoanele civile care au statut de veteran de razboi, participanți la acțiunile de lupta pentru apararea integritații teritoriale și independenței Republicii Moldova sau la misiuni speciale, desfașurate in acest scop, vor putea primi Medalia „Vulturul de Aur” a Ministerului Afacerilor Interne. Decizia…