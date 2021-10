Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii raman consecvenți in a-l susține pe premierul demis, Florin Cițu, drept candidat al partidului la funcția de prim-ministru. „Decizia BEx al PNL, luata in unanimitate, e una clara: propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru este președintele partidului, Florin Cițu. Aceasta este propunerea…

- Senatorul USR Maramureș, Dan Ivan, afirma ca soluția pentru dezamorsarea actualului blocaj politic este una foarte simpla și sta la indemana actualilor parlamentari: Dacian Cioloș, premier. ”De peste un an și jumatate, pandemia generata de infectarile și decesele cu COVID19 a afectat puternic toate…

- Copresedintele AUR, Claudiu Tarziu: Premier independent Claudiu Târziu. Sursa: Facebook RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (11 octombrie, ora 18:00) - Consultarile de la Cotroceni dintre seful statului si liderii partidelor parlamentare pe marginea deblocarii crizei politice…

- Deputatul PNL, Ionel Danca, arata ca actuala echipa de conducere a PNL a ”ignorat” prevederile statutare care prevad ca propunerea partidului de prim-ministru este decisa in cadrul Consiliului Național. Ultima decizie a Consiliului Național este ca Ludovic Orban este propunerea de prim-ministru a…

- Fostul presediinte al PNL, Ludovic Orban a declarat la RFI ca presedintele Klaus Iohannis ar incalca Constitutia in cazul in care l-ar propune din nou pe Florin Citu pentru functia de premier. In ceea ce priveste suspendarea presedintelui Iohannis, liderul este de parere ca „o discutie pe tema poate…

- Delegatia PNL care va participa luni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis va fi formata din Florin Citu, Rares Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode si Iulian Dumitrescu. Propunerea de premier pe care o vor face liberalii presedintelui Klaus Iohannis este Florin Citu.

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni, convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. ”Partidul National Liberal a decis in sedinta Biroului…

- USR PLUS a luat act cu „neplacuta surprindere” de faptul ca președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va convoca la Cotroceni partidele politice pentru consultari de abia saptamana viitoare , in condițiile in care Romania este in criza, dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis, in urma unei…