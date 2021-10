Stiri pe aceeasi tema

- PNL: Florin Cițu este propunerea pentru funcția de premier doar daca se contureaza o majoritate parlamentara Liberalii au revenit vineri in privința nominalizarii pentru funcția de premier. Florin Cițu este varianta PNL doar daca se contureaza o majoritate parlamentara. In caz contrar, PNL nu se va…

- Fostul purtator de cuvant al PNL Ionel Danca a atras atenția vineri ca desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru se ia, potrivit statutului partidului, in Consiliul National, iar ultima decizie a acestui for a fost ca Ludovic Orban sa fie propunerea de premier.„Este pacat ca am ajuns aici…

- Propunerea PNL pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de saptamana viitoare, va fi Florin Cițu, prim-ministru. „Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv Național, din aceasta seara (joi seara, n.r.), ca nominalizarea PNL, pentru funcția de prim-ministru, la consultarile…

