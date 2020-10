Stiri pe aceeasi tema

- Zegrean a explicat la Digi24 ca a aflat ca Florin Iordache a fost propus presedinte al Consilului Legislativ "ieri la 12". "Stiu doar din presa si din deductii logice", a afirmat el. Fostul presedinte CCR a explicat ca liderul grupului PNL din Camera Deputatilor i-a propus sa fie presedinte…

- USR a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala pentru invalidarea numirilor facute marți de Parlament, intrucat candidații nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. Este vorba de social – democratul Florin Iordache, ales presedinte al Consiliului Legislativ, și senatorul USR, Edward Dirca,…

- "Grupul deputatilor PNL a atacat la CCR doua legi votate de majoritatea PSD, in ultima sedinta de vot final. Prima lege atacata este cea referitoare la acordarea de sporuri si cresteri salariale in administratia publica centrala si Parlament. Amendamentele vizand cresterea cu 15% pentru 'complexitatea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. CCR a decis ca Legea privind…

- Pe 17 august, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in legatura cu Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, legea care prevede ca data alegerilor este stabilita de Parlament,…

- ​Senatul a adoptat, miercuri, o propunerea legislativa care permie alegatorilor români cu domiciliul în strainatate sa îsi exercite dreptul de vot pe liste electorale suplimentare la o alta sectie de votare din circumscriptia electorala de care apartin. De asemenea, proiectul propune…

- Hotararea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare la 6 decembrie a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ''Data desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor se stabileste in ziua de duminica, 6 decembrie 2020. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 7 septembrie'',…

- Administratia prezidentiala a publicat pe site textul integral al sesizarii, pe care il prezentam integral in continuare. "Domnului VALER DORNEANU PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992…