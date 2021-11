Stiri pe aceeasi tema

- Biroului Politic Național al PNL a decis luni, 8 noiembrie, inceperea negocierilor cu PSD pentru formarea unei coaliții de guvernare. Raportul de voturi a fost urmatorul clar in favoarea negocierilor cu PSD. 48 de liberali s-au pronunțat pentru inceperea negocierilor cu PSD, iar 22 au votat impotriva.…

- PNL incearca astazi formarea unui Guvern majoritar. Liberalii vor discuta cu liderii USR și PSD, dupa ce Florin Cițu i-a contactat pe șefii celor doua formațiuni politice pentru negocieri. Prima intalnirea va avea loc la ora 13.00 cu liderul USR, Dacian Cioloș. Premierul interimar Florin Cițu i-a sunat…

- Conducerea PSD s-a reunit, luni dimineața, in ședința și a decis sa nu susțina Guvernul Ciuca. Mirecuri, in plenul reunit al Parlamentului, deputații și senatorii vor vota investirea cabinetului propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca, numarul necesar de voturi fiind de 234. Conducerea PSD a decis…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca i-a convocat pe miniștri propuși ai Cabinetului sau intr-o ședința pe tema programului de guvernare depus, sambata, in Parlament. Ședința va avea loc duminica, incepand cu ora 12.00, la Palatul Victoria. Programul de guvernare al Guvernului propus Nicolae Ciuca este…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni in ședința luni seara, la ora 20, pentru a stabili cum se vor prezenta parlamentarii la audierile miniștrilor propuși de Dacian Cioloș și la votul pentru cabinetul premierului desemnat. Cert este ca liderii PNL nu vor vota cabinetul propus de Dacian Cioloș. La audierile…

- Conducerea PNL s-a reunit, marți seara, in Biroul Politic Național (BPN) pentru a decide daca va negocia sau nu cu Dacian Cioloș formarea unei majoritați guvernamentale. Liberalii au decis sa nu-l susțina pe liderul USR, Florin Cițu afirmand ca nici macar nu are incredere sa discute cu acesta. Liderii…

- Florin Cițu și-a convocat susținatorii din PNL intr-o ședința de urgența la Vila Lac. Ședința are loc la nicio ora de la anunțul oficial privind rezultatul votului-istoric privind moțiunea de cenzura. Chiar in aceste momente, tabara Cițu discuta la Vila Lac o soluție pentru ramanerea la guvernare.…

- Președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat ca este decis sa comunice personal Guvernului moțiunea de cenzura, in cazul in care nu va exista cvorum marți, in Birourile Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura. ”Daca maine nu va fi cvorum, v-o spun…