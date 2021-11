Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL a votat, luni, in sedinta Biroului Politic National, inceperea oficiala a negocierilor cu PSD pentru formarea Guvernului. 48 de liberali au votat pentru colaborarea cu PSD și 22 impotriva. “Biroul Politic Național al PNL, reunit in ședința statutara, a decis cu majoritate absoluta de…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni, luni, incepand cu ora 19,00, urmand sa ia o decizie in privinta negocierilor cu USR si PSD. Ludovic Orban a anunțat ca va participa in aceasta seara la ședința Biroului Politic Național al PNL, care se desfașoara la Vila Lac 1. Este prima participare…

- Indiferent spre care varianta se va inclina balanța, in urma ședinței de marți a liderilor PNL, partidul trebuie sa se dovedeasca mai flexibil in negocieri, potrivit Realitatea Plus.De altfel, in PNL opiniile sunt imparțite, fiind atat lideri care pledeaza in favoarea refacerii formulei de guvernare…

- Biroul Politic National al PNL ar urma sa se intruneasca din nou joi, 9 septembrie, la ora 9,00, prin videoconferinta. BPN a fost convocat miercuri seara de liberalii din echipa premierului Florin Citu, noteaza Agerpres."Cine semneaza la ora asta o convocare a Biroului Politic National PNL pentru maine…

- ”Biroul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește marți, 07 septembrie 2021, de la ora 14.00, la sediul central al PSD, Șoseaua Kiseleff nr. 10, sector 1, București.”, arata un comunicat al PSD.Social-democrații urmeaza sa discute strategia și urmatorii pași in criza guvernamentala…

- Liderii PSD se vor reuni, de la ora 14.00, intr-o ședința a Biroului Politic Național convocata de Marcel Ciolacu, pentru a discuta strategia și urmatorii pași in aceasta criza guvernamentala. ”Biroul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește marți, 07 septembrie 2021, de…

- Liderii PSD au discutat, luni, la ședința Consiliului Politic Național de la Neptun, despre fostul președinte al partidului, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse participante la ședința, citate de Digi24, discuția a fost despre partidul pe care urmeaza sa și-l faca Dragnea. Discuția din ședința…

