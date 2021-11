Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Cițu nu a renunțat la posibilitatea de a fi din nou desemnat de Klaus Iohannis ca premier, in cazul in care Nicolae Ciuca iși depune mandatul sau nu poate trece guvernul sau prin Parlament. Florin Cițu a participat la negocierile dintre premierul desemnat Nicolae Ciuca și…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a continuat, duminica, discutiile privind Programul de guvernare, cu echipe ale PNL si UDMR, in prezenta lui Florin Citu si Kelemen Hunor. Luni, Nicolae Ciuca va discuta pe aceasta tema cu reprezentanti ai conducerii USR. Reprezentantii USR au anuntat ca liderul formatiunii,…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Dacian Cioloș l-a sunat pe premierul desemnat Nicolae Ciuca, dar și pe Florin Cițu, președintele PNL, pentru a iniția discuții privind refacerea coaliției de guvernare. Dan Barna a declarat joi seara ca nu crede, din atitudinea celor doi lideri ai PNL, ca USR va mai fi invitat la masa negocierilor.…

- Florin Cițu, președintele PNL a declarat, joi, dupa consultarile cu Klaus Iohannis, ca a renunțat sa mai fie nominalizat ca premier din partea PNL: “Eu am avut propunerea ca Nicolae Ciuca sa fie premier, ca sa deblocam cat mai repede aceasta criza politica”. “Este o propunere pe care eu am facut-o in…

- Noul premier desemnat va fi actualul ministru al Apararii. PNL a decis sa formeze un Guvern minoritar cu UDMR, cu susținerea PSD, iar la negocierile, de joi, de la Cotroceni, il va propune pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca premier. Surse politice au declarat ca propunerea PNL este Nicolae Ciuca,…

- Biroul Executiv al PNL a oficializat refuzul liberalilor de a-l susține pe Dacian Cioloș in funcția de premier. Liberalii considera ca iși pot forma chiar și o majoritate in jurul unui alt premier desemnat, de la PNL. Prim-ministrul desemnat Dacian Cioloș are datoria morala sa gaseasca sprijin la PSD…

- Florin Cițu ii sugereaza lui Dacian Cioloș sa negocieze cu PSD și AUR, cu care a dat jos Guvernul, apoi sa vina la discuții cu PNL. “Am luat act de desemnarea facuta de președintele Klaus Iohannis. De astazi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier desemnat, este una imensa. Are acum posibilitatea…