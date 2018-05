Stiri pe aceeasi tema

- PNL a depus la CCR sesizarea de neconstitutionalitate in privinta hotararii Parlamentului de infiintare a Comisiei speciale pentru legile securitatii nationale, potrivit unui comunicat transmis, marti, catre MEDIAFAX.

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților a depus sesizarea de neconstituționalitate in privința hotararii Parlamentului de inființare a Comisiei speciale pentru legile securitații naționale.Intre considerentele sesizate Curții Constituționale se numara lipsa de claritate și precizie…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi, membru al Comisiei speciale pentru legile siguranței naționale, a criticat in termeni duri modul in care s-au desfașurat lucrarile comisiei, conduse de Claudiu Manda, deputat PSD. Raețchi a spus ca interzicerea prezenței presei in sala este total abuziva și ca exista…

- Deputatul independent Remus Borza sustine ca e necesara infiintarea unei comisii speciale care samodifice legile sigurantei nationale, acestea datand din anii '90, chiar daca sunt suspiciuni ca PSD ar putea incerca sa capete si mai multa putere.

- PNL va contesta la Curtea Constitutionala a României (CCR) înfiintarea Comisiei speciale privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta în domeniul securitatii nationale, a anuntat, miercuri, liderul deputatilor liberali,

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, miercuri, cu 208 voturi "pentru", 92 de voturi "impotriva" si trei abtineri, infiintarea Comisei speciale care sa modifice legile privind securitatea nationala, potrivit News.ro.

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, miercuri, cu 208 voturi pentru, 92 de voturi impotriva si trei abtineri, infiintarea Comisei speciale care sa modifice legile privind securitatea nationala, potrivit Digi 24.Comisia are urmatoarele obiective: analizarea cadrului normativ actual, elaborarea propunerilor…

- Deputatul USR Claudiu Nasui considera ca actuala majoritate parlamentara isi doreste, prin infiintarea Comisiei parlamentare speciale privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale, sa continue atacul asupra Justitiei si asupra institutiilor de…