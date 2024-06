PNL a respins creșterea TVA, ținând inflația sub control Partidul Național Liberal iși ține in continuare promisiunea facuta romanilor: fara creșteri de taxe și impozite in acest an. In urma cu șase luni, PNL a introdus amendamentul bugetar care nu permite introducerea de noi taxe și impozite in 2024 și nici majorarea celor existente. PNL a blocat astfel creșterea TVA, in ciuda celor care […] The post PNL a respins creșterea TVA, ținand inflația sub control appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal (PNL), fondat in 1875, a avut o influența decisiva asupra dezvoltarii politice și economice a Romaniei. De-a lungul decadelor, liderii sai au jucat roluri esențiale in momentele cruciale ale istoriei naționale. Iata cateva dintre personalitațile marcante ale PNL pana in anul…

- Stagiul minim de cotizare, in Romania, este de 15 ani atat pentru femei, cat și pentru barbați. Cei care nu au lucrat cel puțin 15 ani vor avea parte de o surpriza neplacuta. Creșterea treptata a varstei de pensionare Pentru a beneficia de pensie, o persoana trebuie sa indeplineasca atat varsta de pensionare,…

- Clienții bancilor comerciale au beneficiat de reduceri de sume ce au totalizat peste 11,3 milioane de euro la creditele contractate de la bancile creditoare sau IFN, intre anii 2016-2023, in urma soluționarii litigiilor , prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in Domeniul…

- ”Partidul National Liberal va da presedintele Romaniei in persoana domnului Nicolae Ciuca”, spune secretarul general al PNL, Lucian Bode, care este convins ca acest lucru chiar se va intampla. Lucian Bode afirma ca exista ”multa speranta” in randul liberalilor cu privire la alegerile din acest an.…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,8% cat estima in octombrie, pana la 2,8%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala, transmite Agerpres.

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, vrea cu orice preț un al doilea mandat, deși se afla sub control judiciar pentru o mita de 3,2 milioane de euro. Fostul prim vicepreședinte PNL, Iulian Dumitrescu, se afla sub al doilea control judiciar de 60 de zile, fiind acuzat…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații recente in care a vorbit despre investițiile care urmeaza sa se faca in Romania. De asemenea, a anunțat inceperea lucrarilor la ca mai așteptata autostrada, cea a Moldovei. Marcel Ciolacu a anunțat ca a scazut inflația, dar a vorbit și despre urmatoarele investiții…

- Fostul primar al municipiului Botosani, Cosmin Ionut Andrei, ramane sub control judiciar pentru inca 60 de zile. Decizia de prelungire a masurii a fost luata, astazi, de procurorii DNA Suceava, intr-un dosar in care fostul edil este acuzat de coruptie. Potrivit anchetatorilor, el ar fi fraudat un concurs…