- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis luni liberalilor din Vrancea ca succesul rotativei va insemna un prim exemplu din istoria noastra postdecembrista de guvernare partajata intre dreapta si stanga politica si ca rolul partidului va ramane acelasi, de garant al stabilitatii guvernamentale,…

- Congresul Partidului Mișcarea Populara, inființat de Traian Basescu, a avut, sambata, un congres extraordinar, sub sloganul „Drepta aduce schimbarea”. alaturi de liderii PMP au ținut discursuri și au participat la Congres Forța dreptei cu Ludovic Orban, PNȚ-Iuliu Mihalache, dar și reprezentanți ai USR…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost premier, sustine ca, in mod normal, se va face rotativa guvernamentala atunci cand a fost stabilita. El a precizat ca, in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu desemneaza un premier de la social-democrati se va ajunge la alegeri anticipate. Mihai Tudose…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a anuntat, luni, ca Biroul Politic National al partidului a decis ca prim-vicepresedintele formatiunii, Dan Motreanu, sa coordoneze si sa conduca echipa PNL de tranzitie pentru rotatia premierilor din luna mai. „Am luat decizia ca pana la finalul lunii februarie, cand vom avea…

- Liderii liberali au inceput ședințele și intalnirile pe tema rotativei la guvernare cu PSD, care ar urma sa aiba loc, potrivit protocolului semnat intre cele doua partide, in luna mai. La prima ședința convocata, duminica seara, la Vila Lac, de Nicolae Ciuca, discuțiile pe tema tensiunilor in relația…

- Fostul ministru al Apararii și președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, la RFI, ca la rotativa din aceasta primavara nu va fi scandal in coaliție, dar „e loc de negocieri la unele ministere”. Intrebat daca este posibil scenariul in care Nicolae Ciuca sa ramana premier,…

- Fostul prim-ministru Ludovic Orban critica actualul Guvern, spunand despre mulți dintre miniștrii cabinetului Ciuca, ca „parca ar fi primit ordin de zi pe unitate sa para mai proști ca Nicolae Ciuca”. Actualul lider al Forței Dreptei, partid aflat in opoziție, Orban a scris, pe pagina sa de Facebook,…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor considera ca ministerele alocate formațiunii maghiare vor ramane la UDMR la rotativa de anul acesta, care „ii privește” doar pe cei de la PSD și PNL. Vicepremierul a subliniat ca UDMR nu face parte din acest acord, pentru ca nu are niciun minister de schimbat. „Nu suntem implicati…