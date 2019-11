Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a depus juramantul de investitura. Iata cum arata noul cabinet! Guvernul Orban a trecut, luni, cu 240 de voturi „pentru”. Deputații și senatorii au votat pentru validarea listei celor 16 miniștri, precum și programul de guvernare al PNL. Ședința de guvern informala de la Palatul Victoria…

- Au jurat inclusiv miniștrii declarați repetenți la audieri Guvernul Orban a depus in aceasta seara juramantul de investitura in fata presedintelui Klaus Iohannis. Ceremonia a avut loc de la ora 19. Seful statului a semnat deja decretul pentru numirea noului Executiv, potrivit unui anunt al Administratiei…

- Premierul demis Viorica Dancila a spus, la inceputul ședinței de astazi a Guvernului, ca așteapta cu incredere votul din Parlament la investirea Guvernului Orban. Ea a lansat un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului desemnat, Ludovic Orban, spunand ca „aceștia insista sa instaleze…

- Reprezentanții PMP și USR au declarat ca parlamentarii lor vor vota in Parlament guvernul premierului desemnat Ludovic Orban. Liderul PNL spune ca are 234 de voturi, cu unul mai mult decat are nevoie pentru a trece de Parlament. Ludovic Orban spune ca pana acum a negociat 234 de voturi, cu unul mai…

- "Am avut ocazia sa parcurg programul de guvernare al PNL, iar acolo am cateva observatii. In primul rand, in plan economic am fost putin dezamagit sa regasesc o versiune copy paste din guvernarea 2009-2010, a PDL. Acelasi accent pe investitii publice, desi atunci nu au existat investitii publice.…

- "Ca si in noiembrie 2015 (Guvernul Ciolos), Guvernul Orban o sa treaca cu voturile celor de la PSD - toti cei care sustin PNL, cei care detesta social-democratia si alegatorii de stanga vor fi fericiti / zgomotul celor care striga cu toata puterea sa se ridice de pe scaune Dancila si gasca ei (foarte…

- Biroul Politic National (BPN) al PNL se reuneste, joi, pentru a stabili lista finala a ministrilor care vor face parte din Guvernul Orban. Dupa discutii, lista si Programul de Guvernare urmeaza sa fie depuse la Parlament.Sedinta liberalilor va incepe la ora 13.00. Ulterior, lista cu…

- Guvernul PNL are sanse sa treaca la limita de Parlament si fara sustinerea ProRomania, cu doua conditii: Opozitia sa se mobilizeaza la maximum, iar cativa alesi care nu mai au apartenenta politica sa-si respecte cuvantul dat liberalilor. Ludovic Orban va prezenta joi in Parlament programul de guvernare…