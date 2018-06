Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal va depune pe 20 iunie motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, intitulat "Opriți Guvernul marioneta!", liderul PNL, Ludovic Orban, afirmand ca, in baza textului, va discuta și cu alți ”parteneri” care ar putea vota in favoarea moțiunii de cenzura.”Am aprobat de ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…

- Primul draft al motiunii de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, intitulat "Opriti Guvernul marioneta!" si obtinut de MEDIAFAX, acuza Puterea de ca a transformat in unelte politice Justitia si institutiile statului, iar PSD are o agenda de grup infractional organizat.

- Primul draft al moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, intitulat "Opriți Guvernul marioneta!" și obținut de MEDIAFAX, acuza Puterea de ca a transformat in unelte politice Justiția și instituțiile statului, iar PSD are o agenda de grup infracțional organizat.Textul moțiunii de cenzura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca Partidul National Liberal va incepe pregatirea pentru motiunea de cenzura si ca se va discuta cu orice parlamentar care este constient de pericolul in care se afla interesele Romaniei, din cauza guvernarii PSD.

- "Demiterea premierului, a unui Guvern, se face prin motiune de cenzura. Vom utiliza acest instrument al motiunii de cenzura, dar intr-un moment in care vom considera ca sunt cele mai mari sanse. Trebuie sa apara niste fisuri evidente in cadrul coalitiei, sa se rupa UDMR de PSD, ca deocamdata UDMR…

- "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos, iar acum, o izoleaza pe plan international. (...) Dancila trebuie sa plece. Am spus din prima clipa ca aceasta mediocritate politica nu trebuia numita premier…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, a aratat, vineri, presedintele executiv al formatiunii, Eugen Tomac. "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos,…