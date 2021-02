Stiri pe aceeasi tema

- Deloitte: Politica fiscala a UE, evolutia Brexit si, pe plan intern, gestionarea dezechilibrului bugetar, intre necunoscutele anului 2021 Necunoscutele anului 2021 pentru mediul de business romanesc provin din cel putin trei mari directii: politica fiscala a UE, evolutia Brexit si, pe plan intern, gestionarea…

- Dupa ce Partidul Democrat din Moldova (PDM) a declarat ca nu va vota proiectul de politica fiscala si buget pentru asigurarile de stat, sociale si obligatorii, Guvernul a venit cu un raspuns. Intr-o reacție pentru Știri.md, consilierul prim-ministrului Ion Chicu, Boris Harea, ne-a spus ca Executivul…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos a achitat o datorie de aproape 680.000 de euro catre autoritatile fiscale spaniole pentru a-si regulariza situatia, a anuntat miercuri avocatul sau intr-un comunicat, relateaza AFP. Fostul monarh, care a abdicat in 2014, a plecat in exil la inceputul lunii august in…

- Reporter: Domnule Catalin Cristache, deschideti lista PMP Galati pentru Camera Deputatilor in perspectiva alegerilor parlamentare... The post Cristache, PMP: „Imi doresc o reforma profunda a statului: reducerea numarului de parlamentari, eliminarea pensiilor speciale si alegeri locale in doua tururi”…

- Ministerul Finanțelor anunța ca a finalizat procesul de consultare publica și avizare a documentului privind masurile de politica fiscala și vamala pentru anul 2021 și propune spre consultare publica proiectul de lege in acest sens, care urmeaza sa fie aprobat de Guvern și adoptat de catre Parlament.

- Cota TVA pentru industria HORECA ar putea fi redusa de la 15% la 12%, se arata in avizarea documentului privind masurile de politica fiscala și vamala pentru anul 2021. Ministerului Finanțelor propune spre consultare publica proiectul de lege in acest sens, ce urmeaza sa fie aprobat de Guvern și adoptat…

- Firmele care reduc programul de munca pentru salariați din cauza diminuarii cifrei de afaceri la pot plati acestora o indemnizație care poate fi recuperata ulterior de la bugetul asigurarilor pentru șomaj. In data de 10 august s-a publicat in Monitorul Oficial – OUG 132/2020. Actul normativ vine in…

- Reducerea decalajelor, respectiv atingerea aceluiasi nivel de trai pentru toti cetatenii, se va realiza prin dezvoltarea infrastructurii critice, considera Dragos Preda, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC). "Reforma sectorului public poate…