Biroul Executiv al PNL a oficializat refuzul liberalilor de a-l susține pe Dacian Cioloș in funcția de premier. Liberalii considera ca iși pot forma chiar și o majoritate in jurul unui alt premier desemnat, de la PNL. Prim-ministrul desemnat Dacian Cioloș are datoria morala sa gaseasca sprijin la PSD și AUR, cu care au dat […] The post PNL a decis sa il refuze pe Dacian Cioloș: “Sa faca majoritate cu PSD și AUR” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .