PNL a decis: Merge separat de PSD la alegerile din 2024 Vot unanim in ședința PNL. Liberalii au decis sa mearga singuri la alegerile din 2024 și nu intr-o alianța cu PSD așa cum inițial lua in calcul conducerea PNL. PNL a ales vineri, la Sinaia, calea „prin noi insine" in alegerile din 2024, respectiv sa mearga pe lista proprie si sa nu faca alianta cu […]

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, vineri, in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Liberalii s-au reunit vineri la Sinaia in ședința Biroului Politic Național. Ei urmeaza sa decida daca merg pe liste comune cu PSD sau pe liste separate la cele patru…

