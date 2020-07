Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Local al PNL Timisoara si-a stabilit, astazi, lista cu candidati pentru Consiliul Local Timisoara. Probabil sigur de castigarea unui nou mandat de primar, Nicolae Robu nu apare pe lista, In aceste conditii cap de lista este viceprimarul Dan Diaconu. Conducerea PNL Timisoara a stabilit,…

- Alianța USR – Plus Salaj a transmis, ieri, cotidianului Magazin Salajean, lista candidaților la alegerile locale ce vor avea loc in aceasta toamna, in 27 septembrie, in cazul in care situația pandemica din Romania nu va schimba data scrutinului.

- PSD Cluj, sub conducerea interimarului Gheorghe Șimon (FOTO), nu are candidați la primarii importante din județul Cluj. Daca la alegerile locale din 2016 social-democrații au obținut 33 de mandate de primar, acum lucrurile arata sumbru.In Cluj-Napoca, Florești și Dej, PSD Cluj nu are inca candidați,…

- Alegerile locale vor avea loc pe data de 27 septembrie, a decis, miercuri, Camera Deputaților. Legea care stabilește data votului urmeaza sa ajunga la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Decizia a fost luata cu de voturi 253”pentru”, doua voturi ”impotriva” și 36 abțineri. Biroul permanent…

- Biroul Politic Județean al PNL Alba a validat sambata, 13 iunie, candidații pentru algerile locale 2020 la primariile de municipii, orașe și comune din județ. La ședința au participat aproximativ 35 de liberali, fiind validați 70 de candidați pentru fiecare localitate din județ și desemnat cel pentru…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Articolul PNL: Alegerile locale in septembrie-octombrie si parlamentarele, in decembrie apare prima data in Someșeanul.ro .

- Prinsi cu totul in campania anti-Covid-19, politicienii par sa fi uitat de alegeri. Cu sau fara pandemie, alegerile sunt obligatorii. In urma cu o luna, pe 6 aprilie, guvernul a dat o ordonanta de urgenta prin care prelungea mandatele alesilor locali cu sase luni. Acest lucru inseamna ca alegerile pot…