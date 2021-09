Biroul Politic Național al PNL a votat in unanimitate pentru susținerea premierului Florin Cițu, inclusiv președintele Ludovic Orban, cu care se afla in lupta pentru șefia PNL. Astfel, intreg partidul se incoloneaza in spatele lui Florin Cițu in razboiul din coaliție. The post PNL a decis ca Florin Cițu sa ramana premier. Ludovic Orban a votat “Da” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .