- Partidul National Liberal a depus, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate la CCR, privind proiectul de lege al infiintarii Fondului Suveran de Investitii. "Intre forma adoptata de Senatul Romaniei, in calitate de prima camera sesizata, si forma adoptata de Camera Deputatilor, in calitate…

- PNL a sesizat Curtea Constituționala cu privire la legea privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, acuzand incalcarea principiului bicameralismului, dar și alte trei articole din Legea fundamentala. Separat, 27 deputați USR, 12 deputați PMP și 12 deputați neafiliați au depus…

- Cu 174 de voturi „pentru”, 98 de voturi „impotriva” si trei abtineri, Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Potrivit proiectului, au fost propuse 33 de companii de stat care pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii FSDI , cu un capital social de 9 miliarde lei si cu 33 de companii. USR si Partidul National Liberal au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala a Romaniei CCR .Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta,…

- Liviu Dragnea isi apara Fondul Suveran. Dupa ce Victor Ponta l-a acuzat pe seful PSD de o intelegere cu o afaceristi din Israel si Rusia, social-democratul a spus doar ca “nu vrea sa comenteze ce spun sobolanii”. Liviu Dragnea a catalogat afirmatiile lui Victor Ponta drept “niste prostii”, spunand ca…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in numerar…

- Parlamentul a adoptat miercuri, cu 174 de voturi "pentru", 98 de voturi "impotriva" si trei abtineri, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) care se va ocupa atat de dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, cat si de administrarea…

- Curtea Constitutionala a admis, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ care modifica Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar si a stabilit ca dispozitiile acestei legi sunt neconstitutionale, transmite News.ro . Decizia a fost luata de CCR cu unanimitate…