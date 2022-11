PNL a cedat celor de la PSD. Cum se va calcula factura la energie iarna aceasta Interminabilele discuții pe tema pieței de energie din Coaliție mai aveau puțin și se terminau la primavara. Totuși, cele doua mari partide au cazut la invoiala. Mai exact, PNL a cedat la insistențele celor de la PSD. In urma ședinței coaliției de guvernare s-a decis ca pragurile pentru casnici de 0,68 lei/kWh pentru un consum lunar sub pragul de 100 kWh și 0,80 lei/kWh pentru un consum lunar intre 100 kWh și 255 kWh și 1,3 lei /kWh pentru un consum lunar de peste 255 kWh au ramas neschimbate. Prețul pentru IMM-uri, instituții publice, producatori de medicamente, lacașuri de cult a fost stabilit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare au ajuns, miercuri, 9 octombrie, la un acord privind plafonarea și compensarea preturilor la energie electrica, au declarat surse politice pentru Libertatea. Ședința a durat circa patru ore. Prețul energiei pentru consumatorii casnici: 0,68 lei/kWh pentru un consum lunar…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a explicat ca in Romania sunt peste 9,25 milioane de consumatori de energie casnici si circa 360.000 de consumatori non-casnici care beneficiaza de plafonarea pretului de catre Guvern. Kelemen Hunor a precizat ca efortul bugetar al statului este de circa 41 de miliarde…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice are 8.000 de dosare aprobate din decembrie 2021. Prin acest program, romanii pot deveni independenti energetic. Site-ul Newsweek Romania a scris ca pretul unui sistem de panouri fotovoltaice pentru casa depinde, evident, de puterea acestuia, care se calculeaza in functie…

- Factura la curent: Cat ii va costa pe romani? Recunoașteți ca este intrebarea la ordine zilei. Ce se va intampla și care va fi prețul platit, vedeți calculele aici. Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI), susține ca romanii vor ajunge sa plateasca facturi la energie cat…

- In plus, reprezentanții ANRE spun ca in ultimele 11 luni au fost 10 acte normative, ordonante, modificari si legi in energie care le ingreuneaza munca.„Astea sunt modificari care nu simplifica, ci complica aplicarea legii. Un furnizor mare, nu-i dau numele, din luna mai nu a emis nicio factura la energia…

- Am putea plati, in continuare, cu 50 de bani mai putin pentru un litru de benzina sau motorina. In sedinta de aseara, Coalitia de guvernare a decis sa prelungeasca cu 3 luni masura compensarii pretului la carburanti. Are toate explicatiile Alina Sorocean.

- Potrivit noilor reglementari, prețul final facturat plafonat de catre furnizorii de energie electrica este de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este cuprins intre 0 – 100 KWh inclusiv, de maximum 0,80…

- Principalele modificari intens vehiculate sunt legate de „suprataxarea” profiturilor, fara a se preciza ca aceasta Ordonanța crește prețul pentru consumatorii non casnici și instituțiile publice, care nu vor mai beneficia de prețul plafonat care exista in prezent pentru ei.