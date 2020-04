Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, anunța faptul ca PNL a atacat la CCR cele doua legi inițiate de PSD și susținute de Pro Romania, ALDE și UDMR. Este vorba de legea prin care romanii iși pot amana ratele la banci și Legea pentru acordarea unor facilitati pentru contribuabilii operatori economici…

- Proiectul de lege depus de PSD, PRO România și ALDE care prevede acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice si juridice este dezbatut în Camera Deputaților la aceasta ora. Proiectul prevede amânarea plații CAS pentru angajatori pe o perioada de 3 luni și posibilitatea…

