Conducerea PNL a aprobat, marti, cu unanimitate de voturi, protocolul de fuziune al partidului cu ALDE, In baza protocolului agreat de cele doua formatiuni politice, in structurile de conducere actuale ale PNL vor fi cooptati, la nivel central, judetean si local, reprezentanti ai ALDE. Noile conduceri la toate nivelurile vor fi validate in Comisia pentru […] The post PNL a aprobat fuziunea cu ALDE. Ce prevede protocolul de preluare a membrilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .