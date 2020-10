Stiri pe aceeasi tema

- PNL a aprobat alianța cu PMP, iar protocolul va fi valabil in toata țara. Anunțul a fost facut de liberalul Robert Sighiartau, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL. Cele doua partide vor colabora

- Ludovic Orban anunta ca luni conducerea PNL va aproba protocolul de alianta cu PMP pentru consiliile judetene si locale. O alianta intre cele doua partide ar putea exista si in Bucuresti, desi USR s-a opus sistematic unei asemenea solutii."Chiar daca a avut candidat propriu, noi am anuntat…

- Social democrații galațeni, marii caștigatori ai alegerilor locale, au anunțat ca nu vor face alianțe cu PNL in nicio localitate din județul Galați. Anunțul a fost facut dupa ședința Comitetului Executiv al PSD Galați in cadrul careia a fost aprobata propunerea.Ședința Comitetului Executiv…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, susține ca liberalii vor adopta o decizie in BPN-ul partidului și vor interzice orice alianța cu PSD, indiferent de situațiile care vor fi intalnite in cadrul consiliilor locale sau județene.”In cadrul discuțiilor cu președintele PNL am luat decizia…

- Ministrul rus al sanatații a aprobat folosirea primului vaccin anti-COVID-19 din lume, la mai puțin de doua luni dupa ce au fost incepute testele pe oameni. Anunțul a fost facut de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a spus ca fiica lui se numara printre cei care au fost vaccinați, relateaza Russia…

- Prin retragerea unor trupe din Germania Washingtonul îsi prejudiciaza si propriile sale interese. Oare în Congres mai poate câstiga înca ratiunea?, se întreaba Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cine vrea sa supravietuiasca în “Curtea” lui Donald Trump, trebuie…

- ALDE Teleorman vrea o “mega-alianța cu cetațenii”/ Pe 27 septembrie cetațenii vor spune daca sunt de acord in Politic / on 23/07/2020 at 12:10 / Conducerea județeana a ALDE Teleorman a venit cu o oferta pentru celelalte partide politice, atat in ceea ce privește muncipiul Alexandria,…

- USR și PLUS vor participa la alegerile locale și la cele parlamentare pe liste comune și vor susține candidați unici in Maramureș. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa, care a avut loc azi, 13 iulie 2020. Conferința a fost susținuta de Dan Ivan — președintele USR Maramureș și candidat…