- PSD ia in calcul sa organizeze plen reunit al Camerei Deputaților și Senatului destinat angajarii raspunderii Guvernului pentru legea bugetului de stat pe 2019 in aceasta sambata, au spus surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Ședința ar putea avea loc, potrivit surselor citate, imediat dupa…

- Diana Tusa, deputat PSD, critica decizia Guvernului Orban de a adopta Legea bugetului de stat pe 2020 prin angajarea raspunderii in Parlament. "Prin decizia luata, PNL depașește linia roșie. La #30deanidelaRevoluție este prima data cand un Guvern refuza o dezbatere parlamentara pe bugetul…

- Liderul USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, afirma ca asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului ar lasa Parlamentul "in offside". "Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului", spune el.

- Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii Guvernului pe Legea bugetului de stat, in cazul in care Executivul ca constata ca exista un pericol de a tergiversa dezbaterea și adoptarea. Premierul a mai spus ca Legea bugetului trebuie adoptata pana la finalul anului.„Principalul…

- Asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat ar deschide un precedent periculos, considera liderul USR, Dan Barna. El spune ca este absolut necesar ca proiectul de buget pe 2020 sa fie dezbatut si votat in parlament. "Angajarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului ar deschide un precedent…

- "Obiectivul nostru este acela de a adopta legea bugetului de stat pana la sfarsitul anului, nu mai putem sa ne batem joc de tara, sa aprobam bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in februarie, in martie, in aprilie, cum a fost in alte cazuri. In toate tarile civilizate bugetul se aproba…

- Proiectul programului care va înlocui Prima Casa, denumit „O familie, o casa” a fost modificat în Comisia de buget-finanțe din Camera Deputaților. Practic, modificarile vizeaza grupurile vulnerabile.Un articol modificat se refera la veniturile nete lunare ale beneficiarului…