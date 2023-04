Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Parlament, despre pragul pentru abuzul in serviciu, ca atat el cat si premierul Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, insa ministrul Catalin Predoiu trebuie sa explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei. ”Atat eu cat si prim-ministrul…

- Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a declarat vineri ca in urma cu cateva zile a avut discuții cu Karl Nehammer, cancelarul Austriei, iar acesta nu și-a schimbat poziția legata de aderarea Romaniei la Schengen. Premierul Ulf Kristersson a facut aceasta declarație intr-o conferința de presa comuna cu…

- Premierul Ciuca a confundat, azi, in ședința de guvern, prenumele președintelui Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, caruia i-a spus Iurie. Prim-ministrul roman s-a corectat singur, cateva zeci de secunde mai tarziu. Dar de „aaa” -urile repetate nu poate scapa așa ușor. Nicolae Ciuca s-a…

- Momentul in care cele doua trenuri s-au ciocnit in Grecia a fost surprins de o camera de supraveghere, iar imaginile au fost facute publice de presa elena. Cel puțin 43 de oameni au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Premierul elen a promis o ancheta completa. Un ministru a…

- In timp ce liderii din Kosovo si Serbia se reunesc luni seara pentru a negocia un acord de pace, o tanara artista din capitala Kosovo, Pristina, va continua probabil sa primeasca amenintari cu privire la un tablou care ii infatiseaza pe presedintele sarb si pe premierul kosovar sarutandu-se, relateaza…

- Președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, le-a cerut, luni, liderilor liberali reuniți in ședința Biroului Executiv al formațiunii, un mandat ca sa negocieze cu PSD soluții pentru ”arhitectura politica a perioadei urmatoare”. Ciuca a transmis, luni, in sedinta conducerii partidului ca PNL trebuie…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a anuntat, luni, ca Biroul Politic National al partidului a decis ca prim-vicepresedintele formatiunii, Dan Motreanu, sa coordoneze si sa conduca echipa PNL de tranzitie pentru rotatia premierilor din luna mai. „Am luat decizia ca pana la finalul lunii februarie, cand vom avea…

- Fermierii vor avea la dispozitie 500 de milioane de lei in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosita in agricultura, a anuntat, joi, in sedinta de guvern, premierul Nicolae Ciuca. „In ceea ce priveste continuarea programului de ajutor de stat pentru reducerea accizei…