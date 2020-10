Pneumonia face primele victime în BN. Șase persoane au decedat din cauza acestei afecțiuni Bistrița-Nasaud se afla in plin sezon al afecțiunilor respiratorii, mii de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare și pneumonii fiind inregistrate in ultimele 4 saptamani. In plus, șase persoane au decedat in urma unor pneumonii. Potrivit datelor statistice publicate saptamanal de Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in intervalul 14 septembrie – 11 octombrie, au fost inregistrate circa 4.700 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare, cele mai multe dintre aceste aafecțiuni afectandu-i pe copiii cu varste de pana la 14 ani. In 15 cazuri s-a impus… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a anuntat patru decese provocate de Covid-19 in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica in judet este urmatoarea: 397 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 2.189 de persoane confirmate cu Covid-19, din care 1.910 sunt vindecate, externate și…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat inca doua decese din cauza COVID. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 631 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 1.936 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1738 persoane sunt vindecate, externate…

- Inca 17 cazuri noi de coronavirus au fost inregistrate in Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 456 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 1.607 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1395 persoane sunt vindecate, externate…

- O persoana, din Gorj, a decedat și alte 18 s-au infectat cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 537 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;1470 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1216 persoane sunt vindecate,…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.232 de cazuri noi. 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat 33 de noi cazuri de COVID și un deces, la nivelul județului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;455 persoane in carantina la domiciliu/locația…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) anunța ca Guvernul a adoptat o ordonanta prin care a instituit o noua masura de sprijin a angajatilor si angajatorilor care sunt nevoiti sa intrerupa activitatea din cauza infectarii cu SARS-CoV-2 a unor salariati. Astfel, ”daca Directia de Sanatate Publica…

- Doi gorjeni au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate și 14 cazuri noi de coronavirus. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata; 598 persoane se afla in autoizolare la domiciliu…