Pneumologul Gabriel Geru: Înregistrăm o creștere accentuată a numărului cazurilor de pneumonie comunitară Zilnic, intre 10 și 12 pacienți se prezinta in ambulatoriu sau la camera de gara cu suspiciune de pneumonie comunitara, una dintre cauze fiind renunțarea la masurile de protecție din pandemie, avertizeaza, medicul pneumolog Gabriel Geru, de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” din Timișoara. Doar in ultima saptamana, la acest spital s-au prezentat pentru investigații peste 40 de pacienți cu suspiciune de pneumonie comunitara. Medicul Geru subliniaza ca aceasta forma de pneumonie se caracterizeaza printr-un grad accentuat de transmitere in cazul persoanelor imunocompromise.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat in capela Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce fura din poseta unei femei, apoi si-a facut cruce si s-a asezat pe un scaun, pentru cateva secunde. Femeia a facut plangere, iar politistii incearca sa il identifice…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara se alatura campaniei de realizare gratuita a mamografiilor, dedicata femeilor din mediul rural, cu varsta cuprinsa intre 50 si 69 de ani, si se realizeaza in mai multe centre, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a anuntat, miercuri, o "explozie" a cazurilor de varicela in judet, potrivit realitateadetimis.net .In ultima saptamana, in spitalul din TImișoara au fost evaluati zilnic cate trei-patru pacienti, iar doi copii sunt internati,…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a anuntat, miercuri, o "explozie" a cazurilor de varicela in judet, in ultima saptamana fiind evaluati zilnic cate trei-patru pacienti, iar doi copii sunt internati, aflandu-se sub supraveghere din cauza unor complicatii.

- Pneumologii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr.Victor Babeș” din Timișoara folosesc criobiopsia, metoda ultramoderna pentru diagnosticarea corecta a cancerului pulmonar. Medicii folosesc un dispozitiv ultraperformant pentru realizarea biopsiilor in timpul endoscopiilor bronșice,…

- Pneumologii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ''Dr. Victor Babes'' din Timisoara folosesc o procedura unica in vestul tarii de diagnosticare a cancerului pulmonar, cu ajutorul unui dispozitiv ultraperformant, pentru realizarea biopsiilor in timpul endoscopiilor bronsice, potrivit…

- La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara funcționeaza unul dintre cele opt Centre de Evaluare a pacienților diagnosticați cu COVID 19 din județul Timiș. Programul de lucru al Centrului este cuprins in intervalul orar 14:30 – 17:00. Programarile pacienților…

- La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara funcționeaza unul dintre cele opt Centre de Evaluare a pacienților diagnosticați cu COVID 19 din județul Timiș. Programul de lucru al Centrului este cuprins in intervalul orar 14:30 – 17:00. Programarile pacienților…