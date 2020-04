Medicul Radu Crisan, șeful de șecție la Spitalului de Pneumologie din Iasi, spune ca o excelenta metoda de curațare a cailor respiratorii, in contextul epidemiei coronavirus, este igienizarea cu apa și sare. Pneumologul menționeaza ca acesta nu este un tratament anti-coronavirus, ci un adjuvant. „Un lucru cu siguranta va recomand pentru ca nu are ce sa strice si va garantez ca aduce numai beneficii : apa cu sare. Va spun asta din postura unei persoane care a facut un doctorat cu Haloterapia. Haloterapia inseamna utilizarea aerosolilor salini, ceea ce se intampla si in saline, cum este la Cacica,…